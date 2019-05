Milan, tutti pazzi per Cutrone

Tutti pazzi per Cutrone. Nonostante per il Milan rappresenti di fatto un’alternativa di lusso, non si placano le voci di mercato riguardanti il bomber Made in Milanello in vista dell’estate. L’attaccante rossonero, infatti, sta incontrando il gradimento assoluto di numerose squadre del nostro campionato che vorrebbero affidargli le sorti del proprio reparto avanzato a partire dalla prossima stagione. Oltre ai già noti interessamenti di Torino e Fiorentina, infatti, anche l’Atalanta sembra essere entrata nella contesa per il classe 1998. Uno scenario che se da un lato comporterebbe la dolorosa rinuncia ad un prodotto del vivaio che ha dimostrato la sua qualità e la capacità di poter essere decisivo anche in maglia rossonera, dall’altro rappresenterebbe una plusvalenza pura utilissima per i discorsi legati al bilancio del Milan che verrà. In attesa di una decisione definitiva, di certo ciò che non manca è l’interesse concreto da parte di numerose società pronte ad intervenire.