MN - De Ketelaere out nella finale di Supercoppa, Milan pronto ad offrire 30 milioni più bonus

Fonte: Antonio Vitiello

MilanNews.it

Zero minuti giocati per il trequartista del Brugge, Charles De Ketelaere, nella finale di oggi di Supercoppa belga. Il Milan, come appreso dalla redazione di MilanNews.it, conta di chiudere in settimana con l'ultima proposta alla società neroblù da 30 milioni più bonus. Si entra nella settimana clou.

Di Antonio Vitiello