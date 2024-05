MN - Lopetegui-Milan tramontata definitivamente dopo la frenata dei giorni scorsi

vedi letture

Il Milan continua la ricerca del suo prossimo allenatore. Fino ad una settimana fa sembrava che Julen Lopetegui potesse essere l'uomo giusto col quale andare a sostituire Stefano Pioli, ma la brusca frenata degli scorsi giorni avrebbe fatto cadere ogni tipo di certezza.

Stando infatti a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, l'ipotesi Lopetegui per il Milan sarebbe tramontata definitivamente. A fronte di questo potremmo dunque dire che, salvo incredibili ripensamenti, l'allenatore spagnolo non siederà sulla panchina rossonera a partire dalla prossima stagione.

Prosegue di conseguenza il casting per il nuovo allenatore dalle parti di via Aldo Rossi, con il Milan che non avrebbe ancora preso una decisione definitiva.

di Antonio Vitiello