MN - Ragnick-Milan, nulla di vero: la notizia è priva di fondamento

Secondo quanto filtra da Casa Milan, la notizia proveniente dalla Germania, che vorrebbe Ralf Rangnick nel mirino del Milan per il doppio ruolo di direttore sportivo e allenatore per la prossima stagione, sarebbe priva di fondamento. La Bild in mattinata aveva scritto che l'attuale Head of Sport and Development Soccer alla Red Bull sarebbe stato contattato dai rossoneri per assumere il doppio incarico in vista di giugno, iniziando a collaborare con via Aldo Rossi come consulente esterno già da gennaio.