Monza, si pensa ad Ibrahimovic: Galliani potrebbe tentare l'affondo sullo svedese

Il Monza pensa a Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese è tornato a disposizione del Milan ma non è detto che rimanga ancora in rossonero durante la prossima stagione. Adriano Galliani, infatti, potrebbe fare una proposta al classe '81 per diventare uno dei leader dei brianzoli. Tutto ovviamente con il benestare di Silvio Berlusconi, che potrebbe garantire un altro anno di Serie A al centravanti di Malmo. A riferilo è TuttoMonza.it.