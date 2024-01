No dell'Arsenal ai prestiti di Kiwior e Tomiyasu. Dopo Gabbia, il Milan punta Brassier

vedi letture

Il Milan che oggi ufficializzerà il ritorno di Matteo Gabbia è alla ricerca di un altro centrale di difesa per la seconda parte di stagione. A fare il punto è la Gazzetta dello Sport oggi in edicola: il club rossonero negli ultimi giorni ha insistentemente provato a prendere in prestito dall'Arsenal prima Jakub Kiwior e poi Takehiro Tomiyasu, ma i Gunners non vogliono perdere i due calciatori a titolo temporaneo.

Per questo motivo, la società rossonera sta virando in maniera decisa su un altro calciatore, ovvero Lilian Brassier. Il classe '99 di proprietà del Brest ha una valutazione di circa 10 milioni di euro ed è oggi più fattibile rispetto a Clement Lenglet, difensore di proprietà del Barcellona attualmente in prestito all'Aston Villa che ha uno stipendio decisamente elevato.

Intanto ieri è tornato Matteo Gabbia, calciatore che oggi sosterrà le visite mediche e tornerà a lavorare a Milanello. Queste le sue prime dichiarazioni: "Sono molto contento, sono pronto e carico. Domani iniziamo, speriamo siano sei mesi belli per me e per la squadra. Vogliamo toglierci delle belle soddisfazioni. Il mio sogno è sempre stato giocare al Milan, in Spagna stavo bene ma s'è sono contento che la società abbia pensato a me per ovviare al problema dei tanti infortuni. Pioli mi ha chiesto se stessi bene, le mie condizioni, se ero allenato. Col mister ho sempre avuto un bel rapporto, è stato un piacere risentirlo. L'obiettivo è far felici i tifosi il più possibile. Ibra dirigente? Non l'ho sentito, ma lui è un personaggio importante, una storia incredibile, sarà affascinante vederlo anche nelle vesti di dirigente"