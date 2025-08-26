Parla l'agente di Jackson: tra le opzioni future anche l'Italia. Decisione in 48 ore
La lista dei nomi dei papabili nuovi attaccanti del Milan, nel corso dell'estate, è stato molto lunga e ricca di nomi: dai più irraggiungibili a quelli meno noti, passando per le occasioni. Proprio in quest'ultima categoria poteva inserirsi Nicolas Jackson, in chiara uscita dal Chelsea che lo ha già rimpiazzato con due altri centravanti. Un'occasione costosa che, visto l'andazzo dalle parti di Casa Milan, difficilmente verrà colta al balzo. Intanto ha parlato l'agente del calciatore senegalese e ha indicato tra le possibili opzioni future anche l'Italia.
Le parole di Diomansy Kamara, agente di Jackson, riportate da FootMercato: "Trenta gol in due stagioni, senza nemmeno un rigore. Alti, bassi... ma una pagina si sta chiudendo ai Blues. Sempre grati per il passato, ma già proiettati verso il futuro, con ottimismo. Futuro? Germania, Italia, Inghilterra: le opzioni sono numeros. La decisione è imminente. Grazie per il supporto, leggiamo i vostri messaggi... Nicolas Jackson, il trasferimento è atteso entro 48 ore"
