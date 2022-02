Pedullà: "Belotti vuole il Milan con tutte le sue forze, è la sua priorità"

Andrea Belotti è tornato al gol dopo un lungo infortunio, tanto basta per ritrovare la felicità. Sul suo futuro si può aggiungere qualche particolare in più: ha il contratto in scadenza e non ci sono margini per un rinnovo con il Torino, se accadesse sarebbe una sorpresa. Belotti vorrebbe il Milan con tutte le sue forze, è la sua priorità, ma – come svelato qualche giorno fa – dai contatti (che ci sono stati) bisogna avere la pazienza di attendere una risposta. E fino a quando ci saranno margini Belotti aspetterà, siamo ancora a febbraio, senza alcuna frenesia. La situazione non è cambiata di una virgola: pazienza serviva prima, pazienza serve ora.