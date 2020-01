Pedullà: "Il Genoa aspetta. Borini ha già parlato con Nicola"

Tramite il proprio sito, Alfredo Pedullà ha svelato un retroscena sul trasferimento di Borini al Genoa: "Fabio Borini e il Genoa: la pista è confermata. E non ci risultano idee improvvisamente diverse del club rossoblu per motivi tattici. Anzi, l’esatto contrario: Borini ha anche parlato con Nicola, ha messo il trasferimento in cima ai suoi desideri, pur avendo avuto altri contatti. Certo, in sede di calciomercato contano le firme ma dovrebbe accadere qualcosa oggi di improbabile per rimescolare le carte. Manca l’eventuale risoluzione con il Milan, se ne sta parlando oppure un via libera diretto, ci sta lavorando il suo agente. Il Genoa aspetta Borini. Anche se la Samp nelle ultime ore ci ha provato…"