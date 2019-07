Pedullà: "Milan, rivoluzione in uscita: ecco il punto sul mercato rossonero"

Alfredo Pedullà ha parlato dagli studi di Sportitalia del mercato del Milan, facendo il punto della situazione sia in entrata, ma soprattutto in uscita: "Possono andare via tutti e tre i terzini sinistri. Il Milan per la difesa continua a seguire Lovren, non molla Nastasic e potrebbe entrare Rodriguez in questa operazione, oppure andare da un'altra parte. Su Laxalt ci sono sempre Torino e Atalanta o una pista che porta verso l'estero. Per Strinic verrà trovata una soluzione. Se venissero ceduti tutti e tre, potrebbe ritornare in quota Mario Rui, che piace a Giampaolo. A centrocampo sono cedibili sia Kessie che Calhanoglu. Oltre a Veretout, teniamo sempre d'occhio Praet, che potrebbe rientrare in corsa nel caso uscisse uno dei due centrocampisti appena citati. Con Donnarumma è tutto fermo sia con il PSG che in ottica possibile rinnovo con il Diavolo. Andrè Silva verrà tenuto e si proverà a rilanciarlo se non arriverà una proposta indecente. Borini ha detto no a due proposte dall'estero, perchè vuole restare in Italia. Secondo me il Milan in uscita farà una rivoluzione".