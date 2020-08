Pedullà: "Rodriguez-Torino, si va avanti: lo svizzero non valuta altre proposte"

Alfredo Pedullà, attraverso Twitter, ha dato questo aggiornamento sulla trattativa tra Milan e Torino per Ricardo Rodriguez dopo l'incontro che si è appena concluso nella sede rossonera di via Aldo Rossi a Milano: "Rodriguez al Torino: incontro finito, si va avanti. Ricardo per ora non valuta altre proposte".

