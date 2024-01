Pedullà: "Tentativo del Palermo per Chaka Traorè: la trattativa prosegue"

Dopo l'amaro pareggio contro il Bologna, nell'ambiente Milan si pensa adesso alla prossima sfida di campionato, sabato alle 18:00 in casa del Frosinone. E' anche e soprattutto tempo di calciomercato, con la dirigenza rossonera attiva sia in entrata sia in uscita in queste ore di sessione invernale (domani alle 20:00 finirà il calciomercato in Italia). Come riportato dal collega, Alfredo Pedullà, in questi ultimi minuti ci sarebbe stato un tentativo del Palermo per Chaka Traorè: trattativa al momento ancora aperta.