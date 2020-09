Pedullà: "Tonali-Milan, la percentuale su futura vendita è del 10%"

Non sono state ancora programmate le visite di Sandro Tonali, ma intanto stanno per essere sistemati gli ultimi dettagli. Operazione da 35 milioni complessivi (10 di prestito oneroso più 15 di riscatto più 10 di bonus), la percentuale concordata su eventuale futura vendita è del 10 per cento a favore del Brescia. Si tratta ormai degli ultimi dettagli burocratici prima di regalare a Pioli un colpo importante per il nuovo centrocampo rossonero.