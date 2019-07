Pedullà: "Veretout, da lunedì si entra nel vivo. Il Milan e Maldini…"

Jordan Veretout e il suo futuro, da lunedì si entra nel vivo. L’impegno è quello di ridurre al minimo la sua partecipazione al ritiro di Moena con la Fiorentina. Paolo Maldini ha parlato con il calciatore, esattamente come aveva fatto con Theo Hernandez a Ibiza, spiegandogli il progetto Milan e la volontà di portarlo in rossonero. Una soluzione che stuzzica non poco il francese, il Milan vorrebbe fare tutti entro mercoledì in modo da consegnare un altro nuovo acquisto a Giampaolo già per le prime ore ufficiali della nuova stagione. Il Milan ha offerto 15 milioni più Biglia, quest’ultimo piace molto alla Fiorentina ma guadagna tanto, quindi non possiamo escludere che il Milan decida di aumentare il cash avvicinandosi almeno ai 20 milioni per evitare rilanci della concorrenza. La Roma, in attesa, apprezza Veretout, ma al momento non ha presentato una nuova offerta. La posizione del Napoli resta per ora defilata.