Pedullà: "Veretout intrigato dal Milan, la Fiorentina accetta contropartite"

Per il futuro di Jordan Veretout oggi può essere un giorno indicativo. Milan e Fiorentina parleranno per capire i margini, la valutazione e tutto il resto. Veretout è intrigato molto dal Milan, il Napoli resta la mina vagante, la Roma ha fatto la proposta più importante ma al momento è più defilato. La Fiorentina accetterebbe contropartite ritenute interessanti: a Montella piace da sempre Biglia, mentre Cuttone – come già raccontato – è un profilo che può intrigare. E che ha la stessa valutazione di Veretout, milione in più o in meno.