Pedullà: "Veretout-Torreira-Praet, tre per due posti al Milan. E conferme su Andersen"

Priorità centrocampo. Il Milan nei prossimi giorni cercherà di sbloccare alcune operazioni, la cessione di un pezzo importante (Donnarumma indiziato anche per il contratto in scadenza nel 2021, pressing Psg) consentirà di uscire allo scoperto per entrare in azione sul mercato. Per il centrocampo vi abbiamo parlato di Praet (richiesta specifica di Giampaolo), abbiamo aggiunto in tempi non sospetti Andersen per la difesa, verranno fatti altri tentativi per Torreira e martedì ci sarà un incontro con la Fiorentina per Veretout (ma occhio al Napoli). Tre nomi per due posti, dunque, sono queste le manovre per il centrocampo rossonero. Con Theo Hernandezfavorito per la fascia sinistra.