Pedullà: "Ziyech, una grande occasione per il Milan (come De Ketelaere)"

Fonte: alfredopedulla.com

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sul proprio sito, Alfredo Pedullà ha pubblicato questo aggiornamento sul mercato del Milan: "Hakim Ziyech è una grande occasione per il Milan, possibilmente da non fallire. Più o meno come Lukaku, anche se qui stiamo parlando di cifre diverse. Ma l’analogia consiste nel fatto che la nuova proprietà Blues non ha intenzione di trattenere gente che ha intenzione di fare una nuova esperienza altrove. Se pensiamo che Lukaku è riuscito a farsi liberare (per l’Inter) malgrado un esborso da 115 milioni risalente alla scorsa estate, il pressing per Ziyech da parte del Milan può avere buone possibilità di riuscita. L’ingaggio dai 6 milioni netti non aiuta, il fatto di poterlo prendere a titolo definito darebbe dei vantaggi. Ziyech sarebbe la pedina ideale per un pieno di fantasia e non solo sulla fascia, il suo nome è a caratteri cubitali da tempo sul taccuino di Maldini. Esattamente come quello di De Ketelaere, qui forse la concorrenza è più alta e le cifre salgono per il rischio asta. Insistere sarebbe una svolta rossonera. Ma il Milan vuole partire dagli ultimi trenta metri, dopo aver acciuffato Origi, proprio per dare a Pioli una squadra ancora più forte a livello di classe e fantasia".