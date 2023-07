Relevo - Milan, nuovo nome per l'attacco: Alexander Sorloth

Fonte: tuttomercatoweb.com

Nome nuovo per l'attacco del Milan. Come raccontato da Relevo, il club rossonero si è iscritto alla corsa per Alexander Sorloth. L'attaccante norvegese nelle ultime due stagioni ha giocato in prestito alla Real Sociedad, mettendo a segno 16 gol in 67 partite, ma il suo cartellino appartiene al Lipsia.

Sulle sue tracce - si legge - c'è anche l'Olympique Lione, oltre proprio al sodalizio spagnolo che stavolta lo vorrebbe a titolo definitivo. Ad oggi, dunque, è una corsa a tre.