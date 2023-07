Repubblica - Il Milan torna su Scamacca: con l'addio di Rebic c'è spazio salariale per l'attaccante

Il Milan continua la sua ricerca per l'ultimo attaccante da regalare a Stefano Pioli, dopo l'arrivo di Noah Okafor e degli esterni Pulisic e Chukwueze. I rossoneri stanno valutando diversi profili e tra questi, secondo la Repubblica di Roma, ci sarebbe il ritorno di fiamma per Gianluca Scamacca, in uscita dal West Ham e già nel mirino della Roma di José Mourinho.

Secondo il quotidiano, i rossoneri potrebbero riaprire la porta Scamacca una volta definita la cessione al Besiktas di Ante Rebic, che andrebbe a liberare spazio salariale in rosa e porterebbe il club di Milano a poter investire per l'attaccante italiano degli Hammers.