Sky - Notte di riflessione. Pioli e Spalletti in vantaggio. Elliott ragiona a 360 gradi

Stando a quanto riferito da Peppe Di Stefano in diretta a Sky Calcio Club: “Sarà una notte d’incertezza. Succede che i dirigenti del Milan se la prendono per come è arrivata la vittoria di Genova. Negli spogliatoi c’era aria tesa. È un Milan senza identità. Le riflessioni proseguiranno domani. Le ipotesi di lavoro sono due: una che rimanga Giampaolo, ma appare assai complicato. La seconda ipotesi di lavoro è che ci sono due nomi: Spalletti e Pioli. Restano sullo sfondo Garcia e Ranieri. Questa riflessione non riguarda solo i quadri tecnici, ma riguarda tutta la gestione Milan da parte di Elliott. Anche a livello dirigenziale qualcosa non convince, ma attenzione perché sotto la lente d’ingrandimento di Elliott non c’è solo Giampaolo, ma anche la campagna acquisti, l’ordinaria amministrazione. Poi c’è il nome di Gattuso. Perché se dovesse succedere qualcosa di clamoroso nelle prossime ore, anche un ritorno di fiamma per lui non è da escludere, anche perché lo scorso anno, lo dicono i numeri, ha fatto un miracolo”.