SkySports - Il Milan dovrebbe riprendere i colloqui per Tanganga del Tottenham

Secondo quanto riportato da Dharmesh Sheth, giornalista di SkySportsUK, il Milan dovrebbe riprendere i colloqui con il Tottenham per Japhet Tanganga; gli Spurs, guidati dal direttore Paratici, vorrebbero impostare un affare a titolo definitivo, con il difensore inglese classe 1999 che starebbe spingendo per la cessione.

AC Milan expected to resume talks with Tottenham over the signing of defender Japhet Tanganga. It is thought Tottenham favour a permanent deal. Player wants to make the move. #Tanganga #THFC https://t.co/0dopHEyDlX