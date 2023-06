Spezia, Caldara non sarà riscattato. Anche Daniel Maldini tornerà al Milan

Fonte: tuttomercatoweb.com

Niente riscatto per Mattia Caldara, che non verrà acquistato a titolo definitivo dallo Spezia e tornerà al Milan, club proprietario del suo cartellino. Lo riporta Città della Spezia, che spiega come il club ligure non si avvarrà dell'opzione di acquisto per il difensore, che peraltro aveva da tempo perso il posto da titolare. Percorso analogo anche per Daniel Maldini, che era arrivato allo Spezia in prestito secco. Mantenendo la Serie A, le aquile avrebbero provato a trattenere il giovane talento, ma con la retrocessione ogni discorso è destinato a complicarsi.