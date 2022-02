Sportitalia - Milan-Belotti, contatti negli ultimi giorni: attesa una risposta

Come riportato Alfredo Pedullà sul proprio sito, il Milan è a caccia di una prima punta. Negli ultimi giorni il club rossonero ha avuto contatti con il Gallo Belotti, che ha dato la sua disponibilità a trasferirsi al Milan e che sarebbe anche la sua principale aspirazione. La dirigenza, inoltre, ha provato ad inserirsi anche per Scamacca, ma l'Inter è in netto vantaggio sull'attaccante neroverde. Al Milan, comunque, il profilo di Belotti piace, ma rimane in attesa la decisione definitiva del club.