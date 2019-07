Sportitalia - Pedullà: "Duarte-Milan, le visite di Lucci e Serginho non erano solo per Suso"

L'esperto di mercato di Sportitalia, Alfredo Pedullà, sul proprio sito, ha svelato un retroscena riguardante la trattativa per Duarte.

"Il Milan cercava un rinforzo per la difesa, lo ha individuato in Leo Duarte, centrale classe 1996 di proprietà del Flamengo. E’ questa la notizia arrivata nel tardo pomeriggio dal Brasile, con l’autorevole GloboEsporte che ha parlato di scambio di documenti in corso tra le parti per un’operazione da circa 11 milioni di euro. Affare dunque in dirittura, con la fumata bianca definitiva che potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Non a caso il Milan, nell’ultimo mese, ha incontrato ben sette volte Lucci, quasi sempre in compagnia di Serginho. Il motivo? Non solo per il futuro di Suso (che piace sempre alla Roma), i due stavano infatti lavorando proprio all’operazione Duarte. Il centrale brasiliano è stato consigliato da Serginho mentre Lucci ha fatto da mediatore nella trattativa. Svelato, dunque, il motivo delle loro numerose visite a Casa Milan…