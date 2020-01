Sportitalia - Pedullá: "Juve, sondaggio del Milan per Rugani"

La Samp cerca un difensore importante per ripartire. In giornata ci sono stati contatti con la Juve per Daniele Rugani: quest’ultimo deve giocare, con il rientro d Chiellini sarebbe chiuso da altri quattro centrali, è un’opzione che valuterà. Di sicuro ci sono stati contatti tra i club, anche se la Samp ha fatto un nuovo tentativo per Tonelli, in uscita dal Napoli. Negli ultimissimi giorni ci sono stati sondaggi anche da parte del Milan e dell’Eintracht Francoforte (i rossoneri di Pioli stanno aspettando Todibo e valutano altre piste), ma in questo momento la Samp spera di poter incassare il sì di Rugani, passaggio imprescindibile per entrare nel vivo dell’operazione.