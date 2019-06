Sportitalia - Pedullà: "Nodo centrocampo per il Milan: l’idea di gioco di Giampaolo è chiara, serve qualità"

L'esperto di mercato di Sportitalia, Alfredo Pedullà, intervenuto sul proprio sito si è soffermato sulle possibili scelte e prossime mosse del Milan per rinforzare il reparto di centrocampo.

"La scelta di Marco Giampaolo come nuovo allenatore rossonero da parte del Milan è stata ponderata anche sulla base di quello che l’ex Empoli e Sampdoria potrà dare, soprattutto dal punto di vista del gioco. Le sue squadre hanno sempre espresso un buon calcio, cosa che lo scorso anno al Milan, complice anche la lunga assenza di Biglia, non si è vista. Per questo, Giampaolo ha indicato la via: servono giocatori di qualità, caratteristica tanto cara ad una società come quella rossonera. Il Milan, come vi avevamo anticipato, ha abbandonato la pista Torreira, ma ciò non vuol dire che la filosofia di gioco verrà accantonata, anzi: Giampaolo ha espressamente chiesto Praet proprio per poterlo schierare nel ruolo cardine del suo progetto tattico, il regista. Le qualità del centrocampista della Sampdoria non si possono mettere in discussione, e per questo il Milan sa di dover regalare al suo tecnico un giocatore fondamentale per poter cambiare volto in mezzo al campo. Qualità che potrebbe dare anche Veretout: in questo senso, sarà decisivo l’incontro di martedì tra i rossoneri e la Fiorentina.