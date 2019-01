Sportitalia - Pedullà su Piatek: "Le modalità di pagamento faranno la differenza"

Alfredo Pedullà, a Sportitalia, ha dato gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa per Piatek: “Le modalità di pagamento faranno la differenza, non tanto le contropartite. Se il Milan dovrà ridurre a una la dilazione di pagamento potrebbe avere uno sconto sui 35 milioni. La contropartita tecnica è stata valutata. Ci sono problemi su Bertolacci, non c’è mai stata una trattativa per Mauri. Non è detto che ci sia una contropartita tecnica. Domani le dirigenze si incontreranno e sulle dilazioni di pagamento si incastrerà tutto”.