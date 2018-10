Sportmediaset - Milan, contatti già avvenuti con Donadoni per il dopo Gattuso: decisive le prossime partite

Roberto Donadoni avanza come possibile nuovo allenatore del Milan viste le tante nubi che si stanno addensando su Gennaro Gattuso. Il derby perso in quel modo ha lasciato profondi turbamenti dalle parti di Casa Milan, dove tra l'altro già all'inizio della stagione erano emerse delle perplessità. Ringhio sapeva di essere sotto esame e si è sempre rassegnato a questa situazione. Le prossime partite saranno decisive per la sua permanenza o meno alla guida della squadra. Qualche contatto con Donadoni c'è già stato, l'intesa sarebbe immediata. Superato in questa griglia Antonio Conte, per tanti motivi, anche di ordine economico. L'ex ct vorrebbe chiudere il rapporto col Chelsea facendosi pagare in anticipo tutto lo stipendio del 2018-19, che supera i 10 milioni di euro, ma c'è stallo col club inglese stando a quanto riferisce Sportmediaset.