Sportmediaset - Milan, in caso di problemi per il rinnovo di Leao restano vive le opzioni Okafor e Lauriente

Aggiornamenti di mercato sul Milan a fonte Sport Mediaset. Secondo l'emittente televisiva, in attesa di capire quale sarà il futuro di Leao la società rossonera si sta già muovendo alla ricerca di potenziali sostituti. E non c'è solo Noah Okafor del Salisburgo, ma anche un'opzione italiana come Armand Lauriente del Sassuolo, molto apprezzato per la crescita mostrata nel corso di questa stagione.