TMW - Atalanta, c'è mezza Europa su Scalvini. Sondaggio anche del Milan

Giorgio Scalvini rischia di diventare la prossima grande plusvalenza in casa Atalanta. Forse il verbo è anche sballato, visto che il difensore - fresco di convocazione con la Nazionale di Roberto Mancini nelle ultime amichevoli - è considerato da tutti gli addetti ai lavori come il calciatore da acquistare per la prossima estate. La valutazione al momento non esiste, perché c'è il rischio concreto di un'asta che come base sia intorno ai 30 milioni, ma con un outlook assolutamente positivo. I prossimi sei mesi saranno determinanti sia per capire qual è il percorso di crescita, ma anche quanto dovrà spendere un top club per anticipare la concorrenza.

Romero è stato acquistato dal Tottenham per 55 milioni ed è diventato fresco Campione del Mondo, ma aveva qualche anno in più di Scalvini - che ne ha appena compiuti 19 - e un campionato straordinario con l'Atalanta. Cosa che sta capitando però anche al giovane di Chiari che è stato osservato nelle ultime settimane dai club di mezz'Europa. I due club di Manchester, sia City che United, lo stanno seguendo, così come il Liverpool e il Bayern Monaco: curiosità, i bavaresi avevano provato anche a prendere Bastoni, due estati fa, prima del rinnovo con l'Inter. Ora c'è Scalvini nei radar, considerato come una sicurezza per gli anni a venire.

E l'Italia? È vero che l'Inter ha rapporti ottimi con l'Atalanta grazie a Gosens e Bastoni, appunto, l'apprezzamento c'è ma non è il club che si è fatto avanti con più insistenza. C'è stato un sondaggio del Milan che ha chiesto le condizioni, ma la valutazione appare già troppo alta, a meno di grandi cessioni e investimenti. Poi la Juventus, che però è in altre faccende affaccendata. Il rischio concreto è di asta a giugno.