TMW - Bologna, la clausola di Zirkzee vale per tutti i club. Ma non c'è fretta di scegliere

vedi letture

La clausola di Joshua Zirkzee vale per tutti i club, non solo per il Bayern Monaco. Nei mesi invernali c'erano state alcune discussioni per eventualmente alzarla fino a 60-70 milioni - a fronte di un miglioramento dell'ingaggio - ma la situazione non è decollata. Il centravanti olandese quindi si può presentare con 40 milioni e liberarsi, risolvendo il contratto che lo lega ai rossoblù. Poi ci sarebbe un eventuale nodo burocratico per capire se il 40% della rivendita (oltre gli 8 milioni) finirà poi in Baviera, ma quasi certamente sarà così.

Dove andrà Zirkzee? La realtà è che in questo momento non c'è una certezza. È vero che Milan e Juventus hanno premuto nelle scorse settimane - e l'Inter in caso di cessione di Thuram potrebbe farlo - ma la Premier chiama in maniera abbastanza evidente. Tranne il Manchester City, che è già abbastanza "pieno" negli slot davanti, la clausola da 40 milioni fa gola, soprattutto considerando che Hojlund l'anno scorso è stato acquistato per 75 milioni più 10 di bonus (e commissioni).

La realtà è che non c'è fretta di decidere. Certo, il Bologna sta cercando di attrezzarsi per sostituirlo al meglio e forse considera Zirkzee oramai in prossimità di una cessione. Ora, però, non ci sono ancora novità sostanziali, ma da un momento all'altro la situazione può cambiare.