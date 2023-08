TMW - Cagliari, Colombo primo nome per l'attacco: il Milan però non apre alla cessione

Il Cagliari è alla ricerca di un altro attaccante dopo gli arrivi di Oristanio e Shomurodov, ma soprattutto dopo l'infortunio di Gianluca Lapadula, e ha chiesto informazioni al Milan per Lorenzo Colombo, che nell'ultima stagione ha giocato in prestito al Lecce, contribuendo alla salvezza del club salentino. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW i rossoneri, almeno per il momento, non aprono però alla cessione, visto che resta da capire ancora se arriverà o meno il vice Olivier Giroud.

La volontà del giocatore.

Colombo attende di conoscere le intenzioni del Milan, con i rossoneri che nelle prossime ore torneranno in Italia dopo la tournée negli Stati Uniti terminata con la sconfitta contro il Barcellona, ma in caso di cessione preferirebbe eventualmente l'Atalanta che ha mostrato interesse nei giorni scorsi. Per il Cagliari, intanto, ci sono stati anche dei contatti con Sebastiano Esposito, richiesto anche dall'Hellas Verona, ma per il momento il primo nome resta quello di Lorenzo Colombo.

La passata stagione.

Come detto, l'attaccante l'anno scorso ha giocato con la maglia del Lecce, scendendo in campo 33 volte in Serie A, molte delle quali da titolare, e realizzando cinque gol, l'ultimo dei quali alla penultima giornata contro il Monza, che alla fine è stato quello decisivo per la salvezza dei giallorossi.