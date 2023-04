TMW - Chi è Balogun, l'inglese d'America che il Milan vuole per giugno

Fonte: di Marco Conterio per tuttomercatoweb.com

Forgiato dalla straordinaria cantera dell'Arsenal, Folarin Balogun del Reims è un nome caldissimo per il futuro del Milan. Una stagione straordinaria quella che sta vivendo in Francia il centravanti inglese, nato a New York: 18 reti in 30 partite, da star assoluta della Ligue 1. La migliore della sua giovanissima carriera, visto che è un classe 2001, tanto che l'Under 21 britannico è finito nel mirino di mezza Europa. Ed è sfida aperta tra RB Lipsia e Milan con una valutazione di almeno 25 milioni di euro fatta dai Gunners, proprietari del cartellino.

L'imprevedibile Balogun: che qualità

Il Milan oggi pensa ai sogni d'Europa ma in queste settimane la società è stata ben attiva sul mercato. E ha preso contatti diretti con l'entourage del giocatore e anche Edu Gaspar, uomo mercato dell'Arsenal, è a conoscenza dell'interesse milanese. Centosettantotto centimetri, attaccante del Reims allenato da Will Still, il tecnico che arriva da Football Manager, è una punta completa: corre palla al piede, è rapidissimo e soprattutto è versatile. Non è solo un 9 ma anche esterno sinistro e sa giocare anche nei due. Si esalta in campo aperto ed è bravissimo anche negli assist: la sua capacità in area è aumentata nel corso dell'ultima stagione e prova spesso giocate coraggiose, fuori dagli schemi. Che spesso finiscono in rete.

Dall'Arsenal al Reims

'Flo' nasce nell'Academy di Hale End, da genitori nigeriani ma vede come detto i natali nella Grande Mela. Cresciuto sin dai due anni in Inghilterra, è all'Arsenal dall'età di otto anni dopo aver giocato all'Aldersbrook, club di Sunday League. Curiosità: i Gunners e il Tottenham gli avevano fatto entrambe un provino ma ha scelto il club di Emirates. Professionista dal 2019, gli ultimi sei mesi della scorsa stagione li gioca al Middlesbrough per farsi le ossa e da agosto è al Reims. Pronti via, il gol al debutto. E la Nazionale? Adesso è Under 21 inglese, anche se ha già giocato coi giovani degli Stati Uniti. Ma non è finita: ha aperto anche alla possibilità di giocare con la Nigeria...