TMW - Chi è Matija Popovic: il falso nueve col fisico da Ibrahimovic, nuovo colpo del Milan

Centonovantacinque centimetri di talento, il Milan ha chiaramente i suoi problemi annosi da risolvere per il presente, tra la questione allenatore e quella infortuni a esser oggi sempre più centrali. Però la dirigenza e il comparto scouting continuano a guardare al domani e la società di Via Aldo Rossi ha già prenotato Matija Popovic. Una volta compiuti diciotto anni, ovvero il prossimo 8 gennaio, il trequartista serbo potrà sbarcare in rossonero.

Talento a parametro zero

Popovic arriverà al Milan a parametro zero. Questo perché insieme alla famiglia e all'entourage, ha deciso di non rinnovare il contratto col Partizan Belgrado, in scadenza oramai a giorni, ovvero il 31 dicembre 2023. Il Manchester City si è inserito con forza negli scorsi giorni, cercando lo sgambetto al Milan, riuscendo quasi nell'intento. I rossoneri hanno poi realizzato che rischiavano di perdere un fior di talento del calcio europeo, hanno preferito andare all-in e definire l'intesa.

Come gioca Popovic

ALl'Europeo Under 17 dello scorso maggio, in Ungheria, è stato la stella e il riferimento della Nazionale serba. Prima al Vojvodina e poi al Partizan, nonostante sia nato in Germania ha giocato tutta la (giovanissima) carriera in patria, peraltro finora tutta nelle giovanili. Curiosità: fino a questo momento, ha militato solo in Kadetska Liga, anche se in stagione ha fatto ben 21 gol in 25 partite. Definirnje il ruolo non è facile: perché ha un grande fisico, tecnicamente da centravanti, ma è più trequartista ed è difficile trovare dei modelli simili. In Serbia lo hanno paragoinato a Mitrovic e Ibrahimovic, la verità è che è un trequartista decisamente offensivo, un falso nueve ben più che insolito, tutto da scoprire. In rossonero.