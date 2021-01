TMW - Chi è Simakan, il gigante francese che ha superato i problemi al ginocchio e stregato il Milan

Un gigante francese per la difesa del Milan. I rossoneri, già stregati da tempo delle qualità di Mohamed Simakan, provano a chiudere per il difensore classe 2000 dello Strasburgo. Una trattativa non facile, ma essenziale per regalare a Pioli un rinforzo di qualità e anche prospettiva. Andiamo alla scoperta del ragazzo transalpino: 187 centimetri di potenza e anche classe.

Tutto parte da Marsiglia, con qualche difficoltà. Nato e cresciuto in Marsiglia da famiglia di origini guineane, Simakan muove i primi passi nelle giovanili dell’Olympique. Non è tutto semplice: il ragazzo scopre di essere affetto dalla sindrome di Osgood-Schlatter, che gli causa un rigonfiamento del ginocchio e lo costringe per un lungo periodo ai box. Nel 2015 lascia l’OM, che non punta abbastanza su di lui, per trasferirsi dapprima al JO St Gabriel e poi all’Air Bel, sempre in zona, dove resta fino al 2017, quando arriva la chiamata dello Strasburgo. Un anno dopo, si rompe il ginocchio: nuovo stop, si riparte. Per non fermarsi.

Dal 2019 è titolare. La prima panchina è contro il Guingamp, ad aprile della stagione 2018/2019. L’esordio in campo è Europeo, a luglio contro il Maccabi Haifa. In campionato, il tecnico Thierry Laurey lo schiera per la prima volta alla seconda giornata, 90 minuti da terzino destro contro il Reims, e di fatto non lo toglie più. Terzino appunto: pur essendo un centrale di ruolo e anche di fisico, Simakan può disimpegnarsi agevolmente sulla corsia difensiva di destro e anzi nella sua prima stagione da titolare, chiusa prematuramente con lo Strasburgo al sesto posto in Ligue 1, è stato impiegato soprattutto in quel ruolo. Non certo un terzino di spinta, ma sa farsi valere anche in fase di possesso. A settembre 2019, infine, l’esordio con la Francia U-20, mentre per la nazionale maggiore c’è ancora da attendere.

I numeri di questo campionato. Già seguito da diverse italiane (oltre al Milan, la Roma) sin dall’estate, Simakan è rimasto allo Strasburgo e in questa annata si è definitivamente guadagnato i galloni da difensore centrale titolare, anche se è stato impiegato persino da mediano in un paio di occasioni, facendo di necessità virtù. Al netto dei gol (ne ha segnato uno a metà dicembre contro il Metz), quel che interessa possono essere i suoi numeri difensivi: Simakan vince 4,3 duelli difensivi a partita (sui 6,38 tentati) e 1,93 scontri aerei a gara. È uno dei migliori difensori del campionato nella gestione della palla (solo 2,15 perse nella propria metà campo, meglio hanno fatto soltanto Moukoudi e Denayer), ma anche un giocatore capace di rompere gli equilibri: come evidenziano i dati di Comparisonator http://comparisonator.com, è il secondo miglior difensore della Ligue 1 per duelli offensivi vinti a partita (2,45) e il quarto per duelli in pressing. Dominante sotto il piano fisico, è in sostanza un giocatore che alle capacità difensive sa unire quelle necessarie a capovolgere l’azione (per esempio, è anche il miglior centrale della Ligue 1 per dribbling riusciti, 1,41 in media ogni 90’). Non sorprende che il Milan sia rimasto stregato.