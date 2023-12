TMW - Contatti tra il Milan e Demiral. Ma senza Decreto Crescita l'ipotesi è congelata

Uno dei centrali più cercati, seguiti e richiesti degli ultimi anni del calcio italiano e internazionale è senza dubbio Merih Demiral. In questa stagione il turco classe '98 di Kocaeli sta giocando con l'Al-Ahli in Arabia Saudita, dove si è trasferito dall'Atalanta a suon di petroldollari, per lui e per la Dea. Sei presenze, un gol, è rimasto fuori per due mesi e mezzo per un lungo infortunio ma dopo il suo ritorno l'Al-Ahli è tornato a blindare la difesa.

C'è il Milan. Ma non c'è più il Decreto...

Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, Demiral sarebbe nella shortlist del Milan per gennaio, coi rossoneri in cerca di un difensore pronto subito per Stefano Pioli. Il nome è emerso anche per il Napoli (per lo stesso motivo) ma l'alto ingaggio di Demiral, unito alla revoca della deroga del Decreto Crescita, blocca l'ipotesi. Senza la possibilità di uno sgravio fiscale, riportare in Serie A giocatori con stipendi così pesanti sarà complicatissimo, se non impossibile, nonostante i contatti concreti coi rossoneri.

Pioli non parla di mercato

Nella conferenza di oggi, Stefano Pioli non ha parlato di trattative. Torna Gabbia? "Di Gabbia non parlo e non parlo di mercato, se non per dire che il club si è dato disponibile per riempire le difficoltà che abbiamo in questo momento".