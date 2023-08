TMW - De Ketelaere-Atalanta, avanti con fiducia. Prossima settimana si può chiudere: i dettagli

La prossima settimana Charles De Ketelaere può ufficialmente diventare un nuovo calciatore dell'Atalanta. I contatti di queste ore vanno avanti in maniera positiva e oggi, dopo l'accordo tra il Milan e la Dea, anche il giocatore sta valutando con sempre più convinzione la proposta sul piatto della società nerazzurra, un progetto tecnico ritenuto ottimale per rilanciarsi dopo un'annata deludente. Ci sono ancora dei passaggi da definire, ma tutto va nella direzione della fumata bianca. Anche se altri interessamenti non mancano.

Dopo che il Milan ha trovato l'accordo con l'Atalanta per tre milioni di euro di prestito e 23 di diritto di riscatto, altri club si sono fatti avanti per provare a prendere il giocatore con questa formula. Su tutte Real Sociedad e Wolfsburg, società che hanno presentato progetti ritenuti interessanti. Ma oggi sono indietro e comunque non competono con le cifre dell'Atalanta, anche perché a causa del Decreto Crescita al Milan conviene lasciare il giocatore in Italia.

Dovesse infatti De Ketelaere trasferirsi all'estero, il Milan perderebbe tutti i benefici del Decreto Crescita di cui ha goduto il club rossonero nel primo anno di contratto e, di conseguenza, dovrebbe pagare quasi 2 milioni di euro di tasse in più.

Atalanta in questo momento molto più avanti rispetto a Real Sociedad e Wolfsburg, quindi. E anche in queste ore vanno avanti i contatti per arrivare a un accordo definitivo tra le parti dal punto di vista economico e non solo. Ecco perché se anche i prossimi confronti saranno positivi, la prossima settimana i procuratori del giocatore sbarcheranno in Italia per apporre le firme sul contratto.