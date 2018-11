TMW - De Paul, rinnovo autogestito e nuova agenzia. Ora il giro di visite

E' uno dei nomi del momento e non potrebbe essere altrimenti. Rodrigo De Paul è una delle poche certezze di una Udinese che dopo dodici turni si trova in piena zona retrocessione e quindi, anche per questo motivo, ha deciso di cambiare allenatore affidandosi a Davide Nicola dopo aver certificato il fallimento dell'esperimento Velazquez, riporta tuttomercatoweb.com.

Classe '94, l'argentino con passaporto italiano è stato acquistato dal club bianconero nell'estate 2016. Una stagione di apprendistato, poi quella passata in cui ha trovato continuità di prestazione. Infine, l'ottimo avvio nella Serie A 2018/19: dopo 12 giornate ha già segnato più reti rispetto ai due passati campionati.

Scuola Racing Club, è approdato in Europa grazie al Valencia ma è l'Udinese che gli ha regalato la chiamata nella nazionale argentina. Lionel Scaloni non solo l'ha richiamato nel gruppo dell'albiceleste, ma l'ha fatto anche esordire confermando in questo modo che in Argentina c'è grande attenzione per le gesta del fantasista di Sarandì.

Le attenzioni, però, riguardano inevitabilmente anche il mercato. La Fiorentina la scorsa estate ci provò concretamente, presentò un'offerta che fu fin da subito ritenuta troppo bassa dall'Udinese e che portò a degli strascichi velenosi. Culminati poi con la decisione del calciatore di salutare i suoi vecchi procuratori e gestire praticamente da solo il rinnovo del contratto con l'Udinese.

Una trattativa che è andata a buon fine: esattamente 20 giorni fa De Paul ha annunciato il nuovo accordo col club friulano fino a giugno 2023. Un rinnovo figlio di un riconoscimento per quanto fatto fino a questo momento, che blinda il giocatore per gennaio. Ma certamente non per giugno, quando De Paul sarà con tutta probabilità destinato a spiccare il volo verso una big.

E qui entra in scena la sua nuova agenzia, la YouFirst Sports che da qualche giorno ha preso in procura il calciatore. Già prossima settimana dovrebbe essere in Italia per chiarire ai club italiani interessati - Inter, Milan, Napoli, ma non solo - che d'ora in avanti a gestire gli interessi del ragazzo ci sono loro. Per intavolare delle trattative adesso De Paul ha una nuova agenzia: ma saranno chiacchiere finalizzate a un suo possibile trasferimento in estate. A gennaio, l'Udinese non può privarsi del suo giocatore più importante.