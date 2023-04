TMW - Il rinnovo col Friburgo e l'idea di un altro colpo alla Thiaw: così Sildillia è nel mirino del Milan

Fonte: tuttomercatoweb.com

Nel corso delle ultime settimane il Milan ha seguito con particolare interesse <b>Kiliann Sildillia</b>, difensore classe 2002 del club allenato da Christian Streich a Friburgo, che proprio all'inizio di questa settimana ha rinnovato il contratto col club tedesco. Sildillia è nato e cresciuto nell'academy del Metz. Ovvero una delle più floride di tutta la Francia, sebbene non arrivi mai a esordire in prima squadra. Qualche gara con le riserve, decide poi di non rinnovare il contratto e lo sceglie il Friburgo: un acquisto a zero, che però inizia con la gavetta nel club della Bisgrovia, da perno sì ma della seconda squadra. Poi, questa stagione, quella in cui è sbocciato: il ventunenne di Montigny-les-Metz ha giocato 30 gare, praticamente sempre da titolare in campionato e coppa.