TMW - Incontro Riso-Milan: non solo Tonali e Maldini. Nella discussione anche l'idea Frattesi

Fonte: Marco Conterio per tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

E' andato in scena nel pomeriggio di oggi, a Casa Milan, un summit con Giuseppe Riso. Sul tavolo il rinnovo di Sandro Tonali e il futuro di Daniel Maldini ma non soltanto: secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com in anteprima, le parti hanno discusso anche di Davide Frattesi, con la trattativa per il centrocampista del Sassuolo e la Roma che è al momento in ghiaccio. Le società non sono ancora riuscite a trovare un'intesa dal punto di vista del cartellino e per questo il Milan sta provando a inserirsi e ha chiesto informazioni.

La 'formula Morata'

Il Milan ha come obiettivo primario Renato Sanches che ancora non sta chiudendo col Paris Saint-Germain e tra le alternative calde c'è sempre Douglas Luiz dell'Aston Villa. Però c'è anche Davide Frattesi che ha, col Sassuolo, un contratto fino al 2026. Per questo il Milan sarebbe sì interessato fortemente al giocatore ma se ci fosse di intavolare, col club degli Squinzi, una trattativa 'alla Morata'. Ovvero un prestito oneroso con obbligo. Un'idea nata nelle ultime ore e sul tavolo di trattativa proprio oggi.