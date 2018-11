TMW - Inter e Milan su Dembele: le richieste da svincolato

Inter e Milan stanno seguendo con particolare attenzione la situazione di Moussa Dembele. Il centrocampista belga del Tottenham andrà in scadenza al 30 giugno del 2019, diventando un'opportunità per tutte le squadre alla ricerca di un mediano di affidamento. Non sarà semplice però convincerlo: la richiesta è di un contratto pluriennale da circa 3 milioni a stagione, più una commissione - di circa 3,5 milioni - all'agente. Non da poco per chi compirà 32 anni il prossimo luglio.