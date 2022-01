TMW - Kulusevski-Tottenham, nodo formula. La Juve vorrebbe l'obbligo. Si tratta

Passi avanti nella trattativa per il trasferimento di Dejan Kulusevski dalla Juventus al Tottenham. Un milione di euro per il prestito, 30 per il riscatto: di queste cifre stanno ragionando in questo momento i due club e su cui, di fatto, hanno raggiunto un accordo. C'è ancora da superare lo scoglio formula: la Juve darà via Kulusevski solo con l'obbligo di riscatto, gli spurs chiedono il diritto, ma la trattativa procede spedita perché il Tottenham, sfumato Adama Traoré, ha necessità di un esterno d'attacco e ha individuato nello svedese il suo obiettivo.