TMW - L'Atalanta ci prova per De Ketelaere, ma non è facile. Il punto

Dopo aver acquistato El Bilal Touré e in attesa della cessione di Rasmus Hojlund al Manchester United, definita nella serata di oggi, adesso l'Atalanta si prepara ad attaccare il mercato dei trequartisti e tra i profili valutati c'è anche Charles De Ketelaere. Il belga, che al Milan rischia di trovare ancora meno spazio nella prossima stagione dopo un primo anno altamente sotto le aspettative, è uno dei nomi seguiti dai bergamaschi di Gasperini, che hanno già chiesto informazioni ai rossoneri.

Al momento, però, la possibile operazione resta piuttosto complicata. Pagato trentadue milioni più bonus solo un anno fa, De Ketelaere potrebbe lasciare il Milan, ma solo per un'offerta molto importante da circa 30 milioni, che vada a 'risarcire' i rossoneri dell'investimento dello scorso anno. I rossoneri non vogliono, inoltre, perdere il controllo del giocatore e vorrebbero inserire un contro-riscatto nel caso di cessione all'Atalanta, opzione che non scalda i bergamaschi e che è punto di scontro tra i club. In ogni caso, i bergamaschi restano alla finestra in attesa di sviluppi, ma l'operazione resta piuttosto complessa.