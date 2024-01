TMW - Milan, caccia al grande centravanti: Moncada ha quattro nomi sul taccuino per l'estate

Il Milan guarda al futuro e per l'estate che verrà cerca un grande centravanti. Questo significa che Olivier Giroud potrebbe essere agli ultimi giri di valzer in rossonero, prima di provare un'ultima splendida avventura di una straordinaria carriera? Possibile, anche se molto dipenderà da chi sarà il tecnico del futuro del club di Via Aldo Rossi, se il Milan 8come pare) riscatterà Luka Jovic e non solo. Però la certezza è che la dirigenza si sta già muovendo per portare e regalare ai suoi tifosi quello che si augura essere il centravanti del futuro.

Il sogno Sesko. Occhi su Guirassy

Il grande sogno è Benjamin Sesko, ventenne sloveno del RB Lipsia che in questa stagione sta però faticando a segnare e a imporsi in Germania. 15 partite, neanche una su tre titolare, e solo 3 reti in Bundesliga, ha certamente fatto meglio nelle Coppe con 2 gol in Champions e 2 in DFB Pokal. Non uno score da trascinatore, ma doti e qualità, per il 2003 sloveno, da predestinato. Il prezzo è però carissimo (e la concorrenza dorata), mentre arretra l'ipotesi Sehidou Guirassy dello Stoccarda. Non per la clausola da 15 milioni di euro ma perché a un prezzo del genere, le proposte di stipendio in arrivo dalla Premier League saranno più alte per il puntero del Mali sul quale il Milan dovrà muoversi per tempo.

Monitorato Zirkzee, pallino David

Ci sono al momento altri due nomi per il Milan. Il primo è Joshua Zirkzee del Bologna. Sarebbe lui al momento in cima alla lista dei pensieri della dirigenza. Il calciatore olandese classe 2001 è fin qui a quota otto gol stagionali e quattro assist: è cresciuto nel settore giovanile del Bayern, club che ha mantenuto il 50% sulla futura rivendita. E proprio in virtù di questo accordo, il club bavarese in estate potrebbe acquistarlo alla metà del prezzo, ma oggi più dei campioni di Germania sono i club di Premier League pronti a fare concorrenza al Milan. Dall'Arsenal al Tottenham, passando per l'Aston Villa: in tanti cercano il centravanti e oggi Zirkzee è uno dei primi nomi anche per loro. Ma il Milan è sicuramente in corsa. E Jonathan David? La punta del Lille piace tantissimo anche a Napoli e Juventus ma il club rossonero non ha mai perso di vista pure il centravanti canadese...