TMW - Milan, controsorpasso sul Manchester City: in arrivo il 2006 Popovic

vedi letture

Controsorpasso decisivo e definito per il Milan che è a un piccolo passo da Matija Popovic. Il classe 2006 lascerà la formazione del Partizan Belgrado dove è in scadenza di contratto: i rossoneri erano convinti d'aver già chiuso il colpo, stavano solo riflettendo se utilizzare per lui lo slot comunitario o se provarci per un difensore nella prossima finestra. L'ingresso in scena del Manchester City ha però fatto rompere gli indugi al Milan: i Citizens erano vicini a Popovic, la dirigenza rossonera e l'entourage del ragazzo hanno riattivato con forza i contatti e l'intesa è a un passo.

Dopo Natale

Popovic sarà rossonero dopo Natale. A gennaio, l'8 gennaio del 2024, compirà 18 anni e, da svincolato, sarà libero di firmare con il club di Via Aldo Rossi. Un'intesa trovata e oramai quasi definita per il trequartista tra le gemme del calcio serbo.