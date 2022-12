Fonte: tuttomercatoweb.com

Il Monza è vicino all'approdo di Daniel Maldini, centrocampista offensivo del Milan che non ha avuto grande spazio con la maglia dello Spezia in questo inizio di stagione. I brianzoli potrebbero acquistarlo in prestito con diritto di riscatto dal Milan.