TMW - Milan e Atalanta seguono Simakan, ma c'è anche il Monaco

Ci sono anche due squadre italiane nella corsa a Mohamed Simakan, difensore dello Strasburgo. Sono Milan e Atalanta che, nelle ultime settimane, hanno preso informazioni sia presso l'entourage del giocatore sia con il club alsaziano. La valutazione attuale, soprattutto dopo gli sviluppi del Coronavirus, si aggira intorno ai 15 milioni di euro.

DUE PROGETTI DIVERSI - Classe 2000, al momento l'idea è quella di potere scegliere la prossima squadra senza fretta. Può giocare sia come difensore centrale che come terzino di destra, anche se più bloccato rispetto eventualmente ad Hateboer e Castagne, plausibile invece per il Milan nella retroguardia a quattro. Simakan ha seguito l'Atalanta sia in Champions League e in Serie A ed è rimasto affascinato dal progetto, i rossoneri invece continuano ad avere il fascino della squadra nobile, in Francia come in Europa.

MONACO E BORUSSIA DORTMUND - I monegaschi lo stanno seguendo da tempo e hanno già in canna un'offerta da 13 milioni di euro che, però, potrebbe non bastare allo Strasburgo. Invece i gialloneri devono prima cedere e poi eventualmente comprare, soprattutto in difesa, per questo le italiane, in caso di affondo, sono favorite. La prossima settimana ci saranno aggiornamenti sul futuro di Simakan che, almeno per ora, sembra più lontano dallo Strasburgo.