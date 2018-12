TMW - Milan, Fabregas allo scoperto: lo scoglio è il prezzo

Cesc Fabregas vuole il Milan, ma i rossoneri non vogliono soddisfare le richieste del Chelsea. Si può sintetizzare così la trattativa, già partita da alcune settimane, che dovrebbe portare il catalano sotto la Madonnina. Il problema è sempre nell'intenzione, da parte del Milan, di riuscire a prenderlo a zero, oppure con un esborso simbolico (intorno ai 3-4 milioni di euro). Il Chelsea ci sta pensando, nel frattempo Fabregas ha comunicato di volere lasciare la squadra già a partire da gennaio, per andare al Milan: i dirigenti lombardi sono fiduciosi per la buona uscita dell'operazione.