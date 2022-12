TMW - Milan, forte pressing del Manchester City per Leao: i dettagli

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il Manchester City fa sul serio per Rafael Leao. Contatti importanti tra il padre del giocatore del Milan e la società inglese. Il Milan spera ancora di rinnovare ma non arriva ad un’offerta superiore ai 7 milioni annui.

Il City invece ha intenzione di scendere in campo con un’offerta da 12 milioni all’anno. Situazione in evoluzione. Il pressing inglese potrebbe avere la meglio. Il Milan intanto spera ancora di arrivare ad un’intesa che al momento non c’è.