TMW - Milan, il Genoa si muove per Biglia. Lui vuol restare in rossonero

Fra i giocatori che il Milan vorrebbe cedere c'è da tempo Lucas Biglia. Nelle scorse settimane i dirigenti rossoneri avevano provato a più riprese ad inserire il cartellino dell'argentino nella trattativa con la Fiorentina per Jordan Veretout, senza riuscirci. Soprattutto per 'colpa' dell'ingaggio di Biglia fuori dai parametri gigliati.

Il Genoa ci prova, Biglia vuol restare - L'ultima squadra in ordine temporale ad essersi interessata a lui è il Genoa, anche se la pista appare oggi complicata. I rossoblù infatti vorrebbero il cartellino praticamente a zero, circostanza che il Milan non prende in considerazione per non generare una minusvalenza. E lo stesso Biglia avrebbe fatto trapelare la propria voglia di restare ancora in rossonero: come detto al Milan ha uno stipendio alto, circa 3,5 milioni netti a stagione. Soldi che il Genoa non potrebbe certo garantirgli. E anche per questo l'idea del giocatore, ad un mese dalla chiusura del mercato, è quella di restare e rispettare il suo contratto col Milan.